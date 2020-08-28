Youtube-канал с проповедями бывшего схигумена Сергия удалят по решению Роспотребнадзора

Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на представителя опального монаха Всеволод Могучева. Он пояснил, что ведомство нашло в роликах «материалы, которые побуждают людей к разжиганию розни». При этом Могучев призвал подписываться на новый канал.

С проповедей Сергия ранее начался его конфликт с Екатеринбургской епархией. Схиигумен проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступал против первых лиц государства.