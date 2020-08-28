Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что сейчас по инициативе Кипра составляются лишь персональные списки причастных к бурению, однако в последствии речь может пойти в том числе об отраслевых санкциях.
Анкара уже отвергла требования ЕС прекратить геологоразведочные работы в Средиземном море.
Евросоюз анонсировал санкции против Турции, ведущей буровые работы в спорном районе Средиземного моря
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что сейчас по инициативе Кипра составляются лишь персональные списки причастных к бурению, однако в последствии речь может пойти в том числе об отраслевых санкциях.