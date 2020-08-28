Как пишет газета «Спорт-Экспресс», в отношении Алексея Еськова будет проведено дополнительное расследование. Ему грозит пожизненное отстранение от судейской работы.
Еськов работал на матче первого тура первенства страны между «Спартаком» и «Сочи». Команда гостей, уступавшая по ходу встречи два мяча, свела игру вничью благодаря двум назначенным пенальти.
Арбитр Российской премьер-лиги, по данным прессы, не прошел проверку на полиграфе
Как пишет газета «Спорт-Экспресс», в отношении Алексея Еськова будет проведено дополнительное расследование. Ему грозит пожизненное отстранение от судейской работы.