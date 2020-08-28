Родительские собрания в школах организуют в онлайн-режиме

Перемены и питание в столовой для учеников организуют в разное время – об этом сказала директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения Тамара Родионова. По ее словам, Роспотребнадзор не просит обеспечивать дистанцию в полтора метра, так как все классы будут изолированы друг от друга. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Несмотря на пандемию учебный год начнется вовремя – 1 сентября, однако массовые мероприятия в школах будут отменены.