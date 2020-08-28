Суд обязал москвичку, рассказавшую в фейсбуке о домашнем насилии, выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей

Как рассказала сама Ирина Живова, ее экс-супруг Евгений требовал 1 миллион, обосновав это потерей работы – он лишился должности замглавы инвестиционной компании «Альфа-капитал» после публикации бывшей жены.

Адвокат уточнила, что ее подзащитную обязали выплатить деньги из-за фразы «нанес побои» — якобы она не имела права так говорить, пока это не признал суд.