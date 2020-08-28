Берлин намерен инициировать общеевропейскую реакцию, когда прояснится произошедшее с Алексеем Навальным

Об этом, выступая на пресс-конференции, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она высказала мнение, что отношения между странами надо сохранять несмотря на все конфликты последних лет. Ее слова приводит агентство «Интерфакс».

Ранее Берлин, Париж и Брюссель призвали Москву расследовать предполагаемое покушение на политика и наказать виновных. В начале недели в немецкой клинике подтвердили отравление оппозиционера. Российские врачи ранее заявили, что следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.