В санкционном списке, который готовит ЕС, окажутся около 20 белорусских чиновников

К такому решению, как сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс», пришли министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. На юридическую подготовку списка уйдет около недели – сказал глава чешского внешнеполитического ведомства Томас Петричек. Санкции планируется распространить на чиновников, которые по мнению ЕС причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов. Ранее президент Александр Лукашенко пригрозил ответить на ограничительные меры.