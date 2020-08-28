Речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются разработчики приложений для родительского контроля. ФАС считает, что компания необоснованно отказывала им в использовании некоторых инструментов и возможностей, которые сама продолжала использовать без ограничений.
Ведомство обязало Apple устранить нарушения до конца осени. Ранее компания высказывала намерение обжаловать решение ФАС.
ФАС после жалобы «Лаборатории Каперского» потребовала от Apple устранить нарушения
Речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются разработчики приложений для родительского контроля. ФАС считает, что компания необоснованно отказывала им в использовании некоторых инструментов и возможностей, которые сама продолжала использовать без ограничений.