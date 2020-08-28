ФАС после жалобы «Лаборатории Каперского» потребовала от Apple устранить нарушения

Речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются разработчики приложений для родительского контроля. ФАС считает, что компания необоснованно отказывала им в использовании некоторых инструментов и возможностей, которые сама продолжала использовать без ограничений.

Ведомство обязало Apple устранить нарушения до конца осени. Ранее компания высказывала намерение обжаловать решение ФАС.