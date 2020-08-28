Госдеп США потребовал освобождения политтехнолога Виталия Шклярова и остальных политзаключенных в Белоруссии

На специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заместитель госсекретаря Стивен Биган напомнил, что Шкляров является гражданином США и для президента нет более высокого приоритета, чем защита американцев, содержащихся в заключении за преступления, которые они не совершали.

Шклярова обвинили в организации беспорядков в рамках оппозиционного блогера Сергея Тихановского. В разное время политтехнолог работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Бара Обамы и телеведущей Ксении Собчак.