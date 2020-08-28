В этом году детей прививать от коронавируса не планируют

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на Общероссийском родительском собрании сказал, что пока ученые изучают влияние препарата на организм несовершеннолетних. В первую очередь, по словам министра, прививку советуют сделать учителям старшего возраста.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала первую в мире вакцину. Еще один препарат могут зарегистрировать по ускоренной схеме, до окончания испытаний.

Больше половины россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса, сообщил «Эху» замдиректора Левада-центра Денис Волков.

Бесплатно и добровольно сделать себе прививку согласились 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.