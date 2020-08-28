Европейский союз в скором времени введёт персональные санкции для белорусских чиновников

Минск в свою очередь заявил, что не оставит это без ответа.

Министры иностранных дел Евросоюза договорились о том, чтобы поместить около двадцати высокопоставленных белорусских чиновников в чёрный список. Кто может в нём оказаться – неизвестно. Как передаёт американское агентство Associated Press, речь идёт о людях, которых подозревают в фальсификациях выборов президента и давлении на протестующих. По его данным, европейские дипломаты не исключили, что в какой-то момент санкции могут затронуть и белорусского лидера Александра Лукашенко.

С помощью этого чёрного списка страны Евросоюза пытаются добиться того, чтобы Минск начал переговоры с оппозицией и отпустил задержанных на протестных выступлениях, которые начались после выборов президента.

При этом сам Лукашенко отреагировал на это решение министров ЕС воинственно. Как сообщает белорусское агентство «Белта», он пригрозился ввести ответные меры. По словам президента, иностранцы «зажрались и забыли, что такое Беларусь». Он объявил, что его республику запугать не получится и обещал показать, «что такое санкции».

Различные протестные акции не прекращаются в Белоруссии с 9-ого августа. Их участники считают, что ЦИК сфальсифицировал данные выборов президента и требуют, чтобы Александра Лукашенко сложил полномочия.