Эксперты нашли утечку данных 150 миллионов пользователей Facebook, Instagram и Linkedin

В сеть попали имена, номера телефонов, адресов электронной почты и другие сведения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на специалистов сервиса DLBI.

За первое полугодие в России число утечек по вине сотрудников компаний выросло почти на 50%. Общий ущерб оценивается в 2 миллиарда рублей. Чаще всего за утечками стояли сотрудники сотового ритейла и банков.