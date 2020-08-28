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18:31, 28 августа 2020

США в ближайшие месяцы могут сократить численность войск в Ираке

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники пишет, что в ближневосточной республике останется не больше 3,5 тысяч военнослужащих. Сейчас в Ираке их более 5 тысяч.
Издание отмечает, что этот вопрос обсуждался на встрече Дональда Трампа с иракским премьером Мустафой аль-Казыми в Белом доме. При этом ранее представитель американской администрации заявлял, что США продолжат сокращать контингент, однако ни временных рамок для этого процесса, ни численности войск, которые будут выведены, не определено.



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