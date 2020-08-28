Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Ивана Сафронова 2 сентября

О дате заседания агентству «Интерфакс» рассказал адвокат Иван Павлов. Журналиста отправили под стражу в начале июля. ФСБ обвиняет его в государственной измене. Следствие считает, что Сафронов передал секретные данные чешским спецслужбам.

Сам Сафронов вину не признает и связывает уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.