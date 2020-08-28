Предприниматель Илон Маск подтвердил, что арестованный в США россиянин готовил кибератаку на одну из его фабрик

Предполагаемого хакера задержали на этой неделе.

Основатель компании Tesla признал, что на его предприятие в Неваде готовилась серьёзная атака. Илон Маск написал у себя в «Твиттере», что очень ценит поступок своего сотрудника, который отказался от взятки в один миллион долларов.

Речь идёт об инциденте, который произошел в Штатах несколько дней назад. Американское министерство юстиции объявило о задержании 27-милетнего россиянина Игоря Крючкова по подозрениям в кибермошенничестве. Позже интернет-издание Teslarati уточнило, что этот человек предлагал семизначную сумму сотруднику завода Giga Nevada, который производит батареи для электромобилей Tesla. По данным сайта, россиянин хотел, чтобы его подельник заразил компьютерную сеть предприятия опасным вирусом, в результате чего злоумышленники могли бы запросить у компании выкуп. В итоге план не сработал, поскольку сотрудник завода рассказал о происходящем ФБР.

Крючкова задержали в субботу. Это произошло в аэропорту, когда он уже собирался покинуть страну. В Российском посольстве в США объявили, что знают об этом деле и обещали оказать подозреваемому консульско-правовое содействие.

Игорю Крючкову грозит до пяти лет лишения свободы.