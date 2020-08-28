Генпрокуратура обратилась в суд из-за нарушений при приватизации содовой компании в Башкирии

Она планировала разработку горы Куштау, из-за чего в регионе начались протесты, перешедшие в столкновения с силовиками.

Башкирскую содовую компанию приватизировали помимо воли Российской Федерации, заявили в Генпрокуратуре по итогам проверки законности отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности. Материалы проверки направлены в Арбитражный суд Башкирии, а также в Следственный Комитет – должностным лицам региональных органов власти, допустившим эту ситуацию, грозит уголовное дело. Проверку Генпрокуратура начала по поручению президента Владимира Путина, который ранее отметил, что после того, как государство потеряло контрольный пакет акций компании, приоритеты в ее работе изменились, прибыль не остается в регионе, а уходит в офшоры.

Внимание властей к предприятию привлекли экоактивисты, которые выступили против разработки горы Куштау, которая представляет собой часть остатков барьерного рифа начала пермского периода. За счет нее компания собиралась увеличить свою ресурсную базу. Протесты начались еще в 2018 году, но в открытое противостояние переросли, когда на склонах горы стали вырубать лес. Активистов пытались разгонять сотрудники ЧОПа и задерживали силовики.

Решение о разработке Куштау два года назад принял глава Башкирии Радий Хабиров. Однако в августе он заявил, что работы остановят, пока не будет найдено компромиссное решение, которое устроит все стороны.