Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья

Абэ будет продолжать исполнять обязанности до выбора преемника.

Сенатор Андрей Климов называет Синдзо Абэ сильным политиком, которому удавалось сглаживать острые проблемы в отношениях между Москвой и Токио.

По словам Климова, благодаря Синдзо Абэ, России удавалось сохранять дружеские отношения с Японией.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен, — напоминает историк и дипломат Георгий Кунадзе. Он считает перспективы весьма туманными.

Сам Синдзо Абэ сегодня отметил, что вопрос мирного договора с Россией остается в повестке дня правящей партии Японии.