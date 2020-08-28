Американские военные обнаружили российскую подводную российскую лодку у берегов Аляски

Зарубежные СМИ активно пишут о том, что это ещё одно доказательство того, как Россия продвинулась в сфере вооружений.

Американские войска готовы ответить на любые угрозы, которые могут возникнуть после того, как их радары засекли всплывшую у берегов Аляски российскую субмарину, — пишет журнал Newsweek, который ссылается на командование вооруженными силами США. В статье отмечается, что подлодку зафиксировали еще в четверг. Впрочем, там же ссылаются на то, что субмарина находится на значительном отдалении от американских территориальных вод.

Тем временем, американские военные уже не раз предупреждали власти страны о том, что российский подводный флот представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности, — продолжает Newsweek. Москва инвестировала достаточно денег в развитие субмарин, то же делают и китайские власти. Некоторые даже говорили, что учитывая активность России в этом направлении, прибрежные воды уже не могут более рассматриваться как «тихая гавань» для американских кораблей.

Журнал Forbes предполагает, что речь идёт о той самой субмарине «Омск», которая приняла участие в военных учениях и по сообщениям ряда наблюдателей, запустила ракету по цели в Беринговом море. Почему подлодка всплыла, пока доподлинно неизвестно. Возможно, это вызвано нештатной ситуацией на борту, — предполагает Forbes, — впрочем, в военном командовании не получали запросов о помощи от российских властей. В статье также утверждается, что подводный флот и расследование всего с ним происходящего -— одна из самых запутанных и таинственных военных сфер; то есть, маловероятно, что публике станет известно, что на самом деле происходило накануне в Беринговом море.

В другой публикации, аналитики Forbes отмечали, что недавно российский Северный флот провел на арктическом полуострове Таймыр тактические учения с отработкой боевых действий при высадке морского десанта, а российские ВВС расширяют свои аэродромы на Крайнем Севере. И Пентагон, судя по всему, полон решимости действовать в Арктике подобно тому, как действует Россия. Перевод портала Inosmi.ru.

Портал Economic Times рассказывает про военные учения, в рамках которых была замечена подлодка -— в них приняли участие более 5 военных кораблей и порядка 40 самолётов. «Целью всего этого, возможно, является попытка показать свои притязания на огромные запасы минеральных ресурсов в Арктике, — отмечает издание, — Ведь Владимир Путин не раз об этом говорил».