В Кремле заявляют о том, что Москва привержена принципу невмешательства в белорусские дела

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, готовность Путина направить силовой резерв в Белоруссию не отразится на отношениях между россиянами и белорусами. По словам Пескова, Путин исходит из того, что этот резерв не будет использован. Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва. Ранее сам Путин объявил, что это сотрудники правоохранительных органов и их могут направить в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля.

Заявление Путина о готовности помочь Лукашенко – это сигнал Западу, — считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой России Владимиром Путиным о совместном использовании войск в случае угрозы национальной безопасности республики. По его словам, она может исходить с Запада.

На защиту белорусских границ станут армии сразу двух государств, заверил Александр Лукашенко. По его словам, если страну атакуют с Запада, надо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. «А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — отметил президент Лукашенко. Но добавил также, что до сих пор «ни один солдат из России не пересек границу» республики, так как власти Белоруссии пока справляются сами. Вместе с тем, как подчеркнул Лукашенко, совместные вооруженные силы будут готовы «устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства». Ранее белорусский лидер неоднократно говорил об угрозе захвата Гродненской области. Президент уверен, что к западным рубежам республики уже перебрасываются силы НАТО, поэтому он вынужден реагировать и значительно усилить группировку белорусских войск на западе страны.

Непривычно много военных и в столице Белоруссии. Военные грузовики, силы ОМОНа и милиции к вечеру стягиваются в центр Минска, где начинается акция оппозиции. Активисты ожидают новых задержаний , поскольку только вчера в городе было доставлено в отделения 260 человек, примерно полсотни из них — это журналисты. Репортёров, у которых нет аккредитации МИДа, высылают из страны с запретом в'езда на 5 лет. Всё более сложной становится ситуация и с белорусским банками — возле банкоматов и обменных пунктов выстраиваются очереди из желающих снять наличные деньги, в первую очередь, валюту. Это связано, во-первых, с дешевеющим белорусским рублем, во-вторых , с призывом оппозиционных медиаресурсов обналичивать все собственные средства — утверждается, что это ударит по финансовой системе и заставит власти прислушаться к требованиям протестующих. Так или иначе, многие банки на этом фоне уже приостановили кредитование физических лиц.

Между тем следующая общенациональная акция оппозиции запланирована в белорусских городах на ближайшее воскресенье.

Ранее Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что считает недопустимым формирование в России или другом государстве вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии.