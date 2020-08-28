Состояние Алексея Навального стабильно, заявили врачи берлинской больницы Charité

Канцлер Ангела Меркель заявила о совместной реакции Евросоюза на случившееся.

Симптоматика кризиза, который был вызван ингибиторами холинестеразы, постепенно исчезает, однако пациент и далее находится в отделении реанимации в искусственной коме, заявили врачи. Состояние его здоровья по-прежнему очень серьезно, однако опасность для жизни миновала. Как и прежде, пока что нельзя четко определить возможные долговременные последствия тяжелого отравления. Врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального и продолжают оповещать общественность лишь с ее согласия.

Ангела Меркель заявила на традиционной летней пресс-конференции, что может представить себе совместную реакцию стран Евросоюза на отравление российского оппозиционного политика. По ее словам, это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального. «Когда у нас будет больше ясности, мы не оставим эту возможность неиспользованной», — подчеркнула Меркель. При этом канцлер недвусмысленно указала на подобную реакцию после покушения на Сергея Скрипаля. Тогда 30 западных союзников выслали российских дипломатов.

Вместе с тем Меркель отклонила совмещение тематики Северного потока 2 со случаем Навального. Строительство газопровода — проект экономических актеров из России и Европы. В нем есть политический компонент, но связывать промышленный проект с вопросом Навального нецелесообразно, отметила канцлер.

Обе темы должны обсуждаться отдельно друг от друга, так же, как и убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине, констатировала Меркель. Правительство ФРГ считает, что газопровод должен быть построен. Германия будет стремится, чтобы транзитные договоры между Россией и Украиной оставались в силе. Меркель подчеркнула неприятие экстерриториальных санкций, которыми угрожают США.

Ангела Меркель заявила, что Германия обязана и будет исходя из своих ограниченных возможностей расследовать случившееся с Навальным.

Военных экспертов из Минобороны Германии могут привлечь к изучению состояния Алексея Навального. Об этом пишет немецкий еженедельник Spiegel.

Для немецкого журнала ситуация с Навальным стала главной темой номера. Портрет основателя Фонда борьбы с коррупцией украшает обложку субботнего номера. Из-за спины оппозиционера выглядывает российский президент, а под изображением подпись «Кремль, яд и нападение на опасного противника Путина».

Spiegel утверждает, что берлинская клиника Charite, где находится Навальный, обратились за помощью к военным. Их интересуют возможности и специалисты закрытого лабораторного комплекса по фармакологии и токсикологии в Мюнхене. Именно там работают лучшие специалисты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Еще один запрос направлен в Великобританию. Немцы просят помощи у коллег из лаборатории Портон-Даун, которая расследовала отравление Сергея и Юлии Скрипалей препаратом «Новичок». Информацию запросили и у болгарских специалистов, которые лечили отравленного в 2015 году бизнесмена Емельяна Гебрева. Тот же Spiegel ранее писал, что Гебрева и Навального могли веществами одной группы. Это органофосфаты. К ним могут относиться как инсектициды, так и зарин или тот же самый «Новичок». Официально эта информация не подтверждена.

По данным немецкого журнала, дело Навального находится на личном контроле у канцлера. Ангела Меркель обеспокоена состоянием здоровья политика и получает подробную информацию.