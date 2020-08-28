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Эксклюзив Эха 18:04, 28 августа 2020

ВАДА озабочено изменениями в руководстве РУСАДА и рассчитывает, что российское агентство сохранит независимость

ВАДА озабочено изменениями в руководстве РУСАДА и рассчитывает, что российское агентство сохранит независимость после смены руководства.

Сегодня учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора организации Юрия Гануса. В первую очередь, это связано с финансовыми нарушениями, — сказал «Эху» глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Лукин считает, что правоохранительные органы должны разобраться с финансовыми нарушениями в РУСАДА.
Между тем, Юрий Ганус назвал решение учредителей ошибочным. Он не признает выводы аудиторов.

Исполнять обязанности гендиректора РУСАДА будет юрист организации Михаил Буханов. Выборы нового руководителя пройдут на конкурсной основе в течение шести месяцев.

Новый руководитель Российского антидопингового агентства должен будет также активно взаимодействовать с ВАДА, чтобы отстаивать интересы российского спорта, — сказал «Эху» зампред профильного комитета Госдумы Вячеслав Фетисов.

Пост главы РУСАДА Юрий Ганус занял 3 года назад, в разгар допингового скандала. С самого начала выделялся независимой позицией, а агентство под его руководством стало активно бороться с допингом в России. Ганус неоднократно критиковал в то время министра спорта Павла Колобкова в том числе за слова об отсутствии манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Призывал к его отставке и в итоге добился своего. Колобков в январе ушел с должности. Ганус был недоволен руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Союза биатлонистов России из-за проблем с допингом, которые годами не устранялись. Глава РУСАДА пенял даже президенту Путину на то, что он уделяет недостаточно внимания этой проблеме. Самым храбрым человеком в российском спорте называл Гануса сайт sports.ru. Прошлой осенью заявление главы РУСАДА о внесении в базу данных Московской антидопинговой лаборатории тысячи изменений перед отправкой экспертам WADA произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ганус тогда отметил, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям. Кремль призвал главу РУСАДА не спешить с утверждениями о подмене. WADA вскоре отстранила Россию от международных соревнований на четыре года.

Напомним, что еще раньше Международное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных в период с 2012-го по 15-й год. В ней, в том числе, не было информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов, чьи имена упоминались в докладе Ричарда Макларена. Он расследовал махинации с допинг-пробами во время сочинской Олимпиады 14 года. Прощать острые заявления и упреки в свой адрес власти Ганусу, похоже, не собирались. Кроме того глава РУСАДА завоёвывал доверие международных структур. Это была одна из немногих спортивных организаций, к которой не было вопросов у мировых спортивных чиновников. Весной этого года в РУСАДА нагрянули с проверкой. Аудит инициировали учредители агентства — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Проверку провела частная компания Финэкспертиза. Нашли серьезные финансовые нарушения. Гануса заподозрили в присвоении более ста миллионов рублей. Выявили многомиллионные траты, в том числе, на поездки на такси и загранкомандировки.

С выводами экспертов глав РУСАДА не согласился. Он предположил, что так недоброжелатели из верхних эшелонов власти решили расправиться с ним как руководителем, лишить агентство независимости и сделать его удобным для власти. Ганус опубликовал многостраничный документ с опровержением результатов аудита. Сайт атаковали хакеры. Позже функционер высказал опасения за свою жизнь. В WADA выражали обеспокоенность по поводу ситуации и внимательно за ней следили. Наблюдательный совет РУСАДА в начале месяца рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос об увольнении Гануса с поста гендиректора.

Перед увольнением Ганус предупреждал, что это может негативно отразиться на ходе восстановления членства российской федерации легкой атлетики и союза биатлонистов России в соответствующих международных ассоциациях.



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