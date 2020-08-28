В Воронеже депутат получила штраф за фотографию с пластиковыми стаканчиками

Нина Беляева была запечатлена вместе с активистами. На стаканчиках, которые они держали в руках, были приклеены буквы, складывающиеся в фамилию «Фургал». Депутата признали виновной в нарушении порядка проведения акции. Об этом сама Беляева рассказал сайту «МБХ медиа». Приглашенные на заседание полицейские назвали это пикетом.

Депутат связывает преследование с тем, что ранее она подавала в суд ходатайство о личном поручительстве за бывшего губернатора Хабаровского края, арестованного по обвинению в убийстве.