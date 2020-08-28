Суд в Москве арестовал экс-главу РКК «Энергия» по делу о хищении более 1 миллиарда рублей

По словам одного из фигурантов, который дал показания на бывшего чиновника, тот является организатором преступной группы. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сам Владимир Солнцев, в свою очередь, вину не признает и считает уголовное преследование «расправой Роскосмоса над старой командой».

Следствие считает, что хищения произошли при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС. Три фигуранта дела скрылись и объявлены в розыск.