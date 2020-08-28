Выдача ипотечных кредитов в июле достигла рекордных значений

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные на сайте Центробанка. В прошлом месяце россияне получили жилищных займов на сумму свыше 360 миллиардов рублей. Предыдущий исторический максимум в 345 миллиардов был зафиксирован в декабре прошлого года.

Рынок ипотечного кредитования растет после введения льготной программы. Займы выдаются по ставке 6,5%. При первоначальном взносе – 15% и с лимитом в 6 миллионов рублей для большинства российских регионов, и 12 миллионов – для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.