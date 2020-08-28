Четырех полицейских задержали в Петербурге по делу о получении взятки

Следствие считает, что они вымогали деньги у студента, которого поймали во время поисков наркотической закладки.

По данным Следственного комитета, четыре оперативника 78-го отдела полиции требовали у 19-летнего студента 150 тысяч рублей. Они задержали молодого человека еще в январе этого года, когда юноша забирал так называемую закладку, речь идет о наркотиках. Силовики потребовали у него деньги в обмен на то, что не станут возбуждать уголовное дело. Юноша перевел им 100 тысяч рублей, после чего его отпустили.

Самих же полицейских задержали только накануне вечером, один из них уже признал вину. Его отпустили под подписку о невыезде. Еще трое фигурантов дела утверждают, что не причастны к преступлению. Издание Фонтанка.ру уточняет, что оперативники находили подозреваемых по наркотическим статьям через секс-работниц. Последние сообщали им, кто именно из клиентов употребляет запрещенные вещества. Следователи возбудили дела по двум статьям — о получении взятки и о превышении полномочий.

Все четверых полицейских отстранили от службы.