Японская правящая партия может выбрать преемника Синдзо Абэ в середине сентября

Об этом сообщает агентство Киодо. Глава правительства, находящийся на посту с 2012 года, сегодня объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья. Сообщалось, что премьер решил уйти в отставку из-за хронической болезни – язвенного колита. В этом месяце Абэ дважды попадал в больницу. Премьер не стал назначать временно исполняющего обязанности главы кабинета министров и пока продолжит выполнять свои функции.