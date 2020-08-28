Берлинская клиника «Шарите», по сведениями прессы, запросила помощи у военных экспертов по ядам

Немецкие врачи, которые лечат политика Алексея Навального, запросили помощь у военных экспертов из разных стран. Политик не выходит из комы уже больше недели.

Доктора берлинской клиники «Шарите» обратились за помощью к специалистам бундесвера по ядам и боевым химическим отравляющим веществам. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает немецкий журнал Spiegel. По его данным, это происходит не в первый раз и ранее они уже запрашивали информацию из Британии и Болгарии.

Врачи рассчитывают, что в случае с Навальным им может помочь информация от тех людей, которые занимались последствиями отравлений бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и торговца оружием Эмилиана Гебрева. Ранее в клинике «Шарите» объявили, что в организме российского политика нашли следы воздействия тех же веществ, что и у остальных вышеперечисленных людей. Сам яд при этом специалистам выявить еще не удалось.

Навальный в свою очередь находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Сейчас он в состоянии искусственной комы. Немецкие врачи утверждают, что большой опасности для жизни пациента нет, но долговременные последствия оценить пока нельзя.

Алексей Навальный потерял сознание в прошлый четверг и с того момента в себя не приходил. В клинике «Шарите» считают, что политик мог быть отравлен, в то время как в России доказательств этой версии не нашли.