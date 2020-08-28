Генпрокуратура нашла нарушения закона о приватизации в сделке по Башкирской содовой компании

Надзорное ведомство обратилось в Следственный комитет, — сообщает агентство Интерфакс. Накануне разобраться с Башкирской содовой компанией поручил президент Владимир Путин. На фоне выступлений эко-активистов, которые протестовали против разработки горы Куштау, глава государства в ходе правительственного совещания выразил сомнения в том, что нынешние собственники БСК заинтересованы в развитии компании и региона. Контрольный пакет принадлежит частным лицам, деньги выводят в офшоры, — добавил Путин.

На прошлой неделе глава Башкирии сообщил о подготовке соглашения о выкупе контрольного пакета акций БСК.