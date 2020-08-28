МИД Германии: Случай Навального показывает, что ЕС нужна активная, четко сформулированная политика в отношении России

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что необходимо вести диалог с Россией. По ее словам, есть международные вопросы, в решении которых Россия является геостратегическим игроком. В качестве примера она назвала ситуацию в Сирии и Ливии.

Канцлер считает также, что строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть завершено. Этот вопрос нецелесообразно увязывать с делом Навального.

При этом Меркель не исключила, что власти Германии инициируют общеевропейскую реакцию на произошедшее с Навальным, когда будет больше ясности о причинах его госпитализации.