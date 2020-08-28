В новом учебном году для каждого класса будет свой график посещения школы – индивидуальное время начала и окончания занятий, а также питания в столовой, — сообщает министерство просвещения.

Доступ родителей в здания школы будет ограничен, родительские собрания будут проводиться онлайн.