Валерий Польховский официально назначен главным тренером сборной России по биатлону

Такой приказ подписал министр спорта Олег Матыцин. С 2001 по 2007 год Польховский успешно работал старшим тренером женской сборной России, сотрудничал со сборными Казахстана и Белоруссии, с декабря 2019 года – вице-президент Союза биатлонистов России, — напоминает Интерфакс.