Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус уволен со своего поста решением учредителей

Временно исполнять обязанности руководителя будет юрист организации Михаил Буханов. Формальный повод для увольнения – финансовые нарушения. Сам Ганус назвал решение учредителей ошибкой. При этом он подчеркнул, что его беспокоят последствия.

Выборы нового гендиректора РУСАДА пройдут на конкурсной основе в течение шести месяцев.