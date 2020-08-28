Александр Лукашенко утверждает, что российские солдаты не пересекали границу Белоруссии

В то же время он подчеркнул, что Россия и Белоруссия задействуют совместную группировку войск в случае внешней агрессии. Лукашенко пообещал «устаканить любого, кто дернется на западные границы союзного государства». Президента цитирует государственное белорусское агентство БелТА.