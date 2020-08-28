Более половины россиян не готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса – «Левада-центр»

54% россиян не готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса. Это следует из опроса «Левада-центра», проведенного совместно с «Открытыми медиа». При этом бесплатно и добровольно согласны сделать себе прививку 38% респондентов.

Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков заявил, что большинство респондентов считают, что вакцину разработали слишком быстро, и это может повлечь за собой последствия. Опрос показывает, что новость о появлении отечественной вакцины вызывает у россиян недоверие (20%), сомнение (20%), гордость (18%), доверие (13%), безразличие (10%), радость (9%), страх (6%). Также 2% респондентов ничего не слышали о разработке российской вакцины, и столько же – затруднились ответить.

«Большинство говорит, что вакцина сырая, слишком быстро сделали, могут быть побочные действия. Слишком рано, не изучено, пусть на ком-то ее опробуют, а мы подождем годочек и будем потом прививаться. К самой вакцине хорошо относятся, но люди пока что боятся побочных действий», — сказал Д.Волков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что серьезных различий по социально-демографическим характеристикам среди разных групп респондентов нет.