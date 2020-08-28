Минкультуры ждет от Третьяковской галереи доклад по ситуации с протечкой крыши, из-за которой пострадали полотна

Другие учреждения культуры обязали до середины сентября проверить готовность к осени и зиме.

Никакой ливень и прочие погодные аномалии не могут быть форс-мажорными обстоятельствами для учреждений культуры. Хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к таким ситуациям, заявила глава Минкульта Ольга Любимова. Она подчеркнула, что в министерстве ждут от Новой Третьяковской галереи доклада о причинах возникновения протечки и итогах работы реставраторов. Что касается других подведомственных учреждений, то им дали срок в две недели на оценку готовности зданий к осенне-зимнему сезону. Министр уверена, что ЧП в Третьяковке должно стать уроком для всех. По ее данным, серьезный ущерб экспонатам нанесен не был. Протечка крыши здания галереи на Крымском валу произошла в среду из-за прорыва изношенной ливневой канализации, не выдержавшей сильного дождя. На видеозаписях, опубликованных в сети видно, что в залах на полу образовались лужи. Пострадавшие залы закрыли до сентября.

Сообщается, что противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в Новой Третьяковке завершены. Под наблюдением специалистов находятся около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.