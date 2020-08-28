Власти Германии намерены инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее с Навальным, когда будет больше ясности

Власти Германии намерены инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности о причинах его госпитализации, — заявила канцлер Ангела Меркель. При этом она считает, что политика в отношении России не должна меняться из-за Навального. Она назвала Россию стратегическим игроком, с которым надо оставаться в диалоге в связи с ситуацией с Сирией и Ливией.

Вопрос белорусского суверенитета Меркель уже обсуждала с президентом России. Глава немецкого правительства выразила надежду, что Путин не будет отправлять в Белоруссию правоохранительные подразделения, чего он не исключал накануне. Отношения с Москвой нельзя менять, несмотря на событие на Украине, санкции и шпионские скандалы. Политика по отношению к России не должна меняться и на фоне ситуации с политиком Алексеем Навальным, который проходит лечение в берлинской клинике. Выступая на пресс-конференции Меркель прокомментировала предложения отказаться от строительства «Северного потока» из-за госпитализации оппозиционера. По мнению главы немецкого правительство, строительство газопровода – это экономический проект, и он должен быть завершен.

Евросоюз сегодня утром определился с пакетом санкций против Белоруссии. Речь идет о персональных ограничениях. В черном до 20 высокопоставленных чиновников. Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек не исключил, что санкции со временем затронут и президента страны Александра Лукашенко. Так Европа отвечает на подозрения в фальсификации выборов и разгоны демонстраций.

Отводка

Лукашенко войдет в список, если в ситуации в Белоруссии не будет прогресса, отметил чешский министр.