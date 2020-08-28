Der Spiegel: Клиника, где находится Навальный, запросила помощи экспертов бундесвера по ядам

По данным еженедельника Der Spiegel, Берлинская клиника Шарите, где находится Алексей Навальный, запросила помощи экспертов бундесвера по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. Издание ссылается на анонимные источники. Кроме того, запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.