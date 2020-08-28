Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА – российского антидопингового агентства. Такое решение приняло собрание учредителей. Оно последовало рекомендации наблюдательного совета. Формальным поводом стал финансовый аудит РУСАДА. Проверку инициировали ОКР и Паралимпийский комитет. Утверждается, что аудиторы выявили существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Сам Ганус назвал ошибкой решение о его увольнении. Ранее Ганус заявил «Эху», что сомневается в обоснованности выводов аудиторов.

Исполняющим обязанности главы РУСАДА будет Михаил Буханов. Нового гендиректора выберут в течение полугода, — сообщили в Олимпийском комитете России. В свою очередь, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил РИА, что правоохранительные органы должны разобраться с финансовыми нарушениями в РУСАДА.