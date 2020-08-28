Департамент торговли и услуг рекомендует заведениям общепита закрыть летние веранды. Сегодня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В столице до 9 вечера действует повышенный желтый уровень погодной опасности.