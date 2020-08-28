В Кремле заверили, что об обязательной вакцинации россиян от коронавируса не может быть и речи. Каждый принимает решение сам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что это касается и сотрудников администрации президента. Сам Песков тоже не будет делать прививку.

Ранее президент Путин сообщил, что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела. Путин уточнил, что дочь сама приняла решение сделать прививку как доброволец и с ним не советовалась. Путин уверен, что российская вакцина от коронавируса создает устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов.