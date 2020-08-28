Минкульт поручил проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки в Новой Третьяковке

Министр культуры Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений после протечки крыши в Новой Третьяковке. Любимова рассчитывает, что эта ситуация станет уроком для всех учреждений культуры. По ее словам, никакой ливень и прочие погодные аномалии не могут быть форс-мажорными обстоятельствами. Инфраструктура должна быть готова к таким ситуациям. Министерство культуры ожидает от Третьяковской галереи доклада о причинах возникновения протечки и об итогах работы реставраторов. По предварительным данным, экспонаты не пострадали.