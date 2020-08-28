Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей «Радио Свобода» за материал о коронавирусе журналистки Татьяны Вольтской

423 мировой участок Тверского суда оштрафовал на 300 тысяч рублей «Радио Свобода» за материал о коронавирусе журналистки Татьяны Вольтской. Информация, содержащаяся в нем, признана недостоверной.

Следственный комитет начал проверку, а Генпрокуратура запретила этот материал к распространению в России, — сообщает ТАСС.