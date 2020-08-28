Общее собрание учредителей РУСАДА решило уволить генерального директора организации Юрия Гануса

Его обязанности будет исполнять юрист агентства Михаил Буханов.

С поста заместителя генерального директора РУСАДА уходит и Маргарита Пахноцкая. Она написала заявление по собственному желанию, — сообщает РИА.

Формальным поводом для увольнения Гануса стал финансовый аудит РУСАДА. Проверку инициировали ОКР и Паралимпийский комитет. Глава ОКР Станислав Поздняков утверждает, что аудиторы выявили существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Сам Ганус не согласен с выводами аудиторов, он считает, что его увольнение может негативно отразиться на процессе восстановления членства России в Международной легкоатлетической федерации и Международном союзе биатлонистов. Свою обеспокоенность по ситуации вокруг руководства РУСАДА ранее высказывало и Всемирное антидопинговое агентство.