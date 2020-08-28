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14:31, 28 августа 2020

Общее собрание учредителей РУСАДА решило уволить генерального директора организации Юрия Гануса

Его обязанности будет исполнять юрист агентства Михаил Буханов.
С поста заместителя генерального директора РУСАДА уходит и Маргарита Пахноцкая. Она написала заявление по собственному желанию, — сообщает РИА.
Формальным поводом для увольнения Гануса стал финансовый аудит РУСАДА. Проверку инициировали ОКР и Паралимпийский комитет. Глава ОКР Станислав Поздняков утверждает, что аудиторы выявили существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.
Сам Ганус не согласен с выводами аудиторов, он считает, что его увольнение может негативно отразиться на процессе восстановления членства России в Международной легкоатлетической федерации и Международном союзе биатлонистов. Свою обеспокоенность по ситуации вокруг руководства РУСАДА ранее высказывало и Всемирное антидопинговое агентство.



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