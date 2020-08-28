Эксперт: Во время пребывания Абэ на посту перспектив заключения мирного договора между Россией и Японией не было

Дипломат и историк Георгий Кунадзе заявил, что во время пребывания Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии перспектив заключения мирного договора между Россией и Японией не было. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я могу понять премьер-министра Абэ, поскольку, действительно, он вроде бы искренне верил в то, что сможет заключить мирный договор с Россией. Но, со своей стороны, это было не более чем иллюзией, поскольку никаких перспектив заключения мирного договора между Россией и Японией в рамках тех позиций, которые занимают стороны, нет», — сказал он.

Г.Кунадзе отметил, что при условии сохранения позиций сторон у преемника С.Абэ также не будет перспектив заключить этот договор. «Возможно, у него найдется чуть больше здравого смысла и политического влияния, чтобы не настаивать на том, что он обязательно поставленной цели добьется», — добавил дипломат.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что принял решение оставить пост главы правительства из-за ухудшившихся проблем со здоровьем.

С.Абэ выразил сожаление, что не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией. При этом он отметил, что эти задачи продолжают стоять на повестке дня у правящей Либерально-демократической партии, и новое руководство партии займется ими.