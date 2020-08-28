Неизвестные прокололи все шины и разбили окна машины журналиста портала «Медиазона» Давида Френкеля

Он связывает новое нападение с инцидентом на избирательном участке, когда во время голосования по поправкам в Конституцию ему сломали руку.

Атака вандалов на автомобиль журналиста портала «Медиазона» Давида Френкеля совпала с отказом следственного комитета возбуждать уголовное дело о нападении на корреспондента. Полицейского Дениса Дмитриева и наблюдателя Дмитрия Абрамова подозревают в том, что они сломали руку работнику СМИ на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию, напомнил сам Френкель.

Инцидент на участке произошёл 30-го июня. Полицейский пытался силой вывести журналиста из помещения и сломал ему руку. Однако в СК считают, что Френкель сам упал и получил травму. Портал «Медиазона» отмечает целый ряд неточностей в ответе следователей. В частности, по версии ведомства полицейский Дмитриев приехал на участок уже после того, как поступило заявление на журналиста, хотя в деле есть рапорт о том, что этот сотрудник был там ещё за два часа до инцидента. Дмитриев сказал следователям, что не заводил руку корреспондента за спину, хотя ранее на суде говорил обратное, это видно и на видеозаписи происшествия. Руководитель избирательной комиссии Валентина Ландышко рассказала следователям, что Френкель вёл себя грубо и агрессивно, однако во время суда она не вспоминала о вызывающем поведении журналиста, на записи агрессии тоже нет. Добавлю, что защита Френкеля намерена оспорить отказ СК расследовать происшествие.

Журналисту из-за перелома потребовалась сложная операция, а полицейского не отстраняли от работы даже на время проверки.