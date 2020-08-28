Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил о подаче ходатайства об УДО фигуранта «московского дела» Данила Беглеца

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о подаче ходатайства об УДО фигуранта «московского дела» Данила Беглеца. По его словам, прошение освободить активиста условно-досрочно направил адвокат Леонид Соловьев в Мценский районный суд Орловской области. Именно в этом городе Данил Беглец отбывает наказание. Почти год назад его приговорили к двум годам лишения свободы. Обвинение настаивало, что он во время протеста схватил полицейского за запястье, чем якобы причинил острую боль. Сам осужденный говорил, что сделал это, чтобы привлечь внимание сотрудника МВД, чтобы передать одному из протестующих потерянный им наушник.