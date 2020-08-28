Лидеры сразу ряда стран ЕС призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

Так они отреагировали на слова Владимира Путина о том, что Москва сформировала резерв силовиков для помощи Александру Лукашенко.

Судьба Лукашенко всецело зависит именно от решения Владимира Путина, — таков основной тон публикаций. «Белоруссия слишком важна для России, чтобы отдать её другим,» — пишет немецкая Die Zeit и осуждает Москвы, говоря, что в ход могут пойти любые технологии, вплоть до военных.

Эстонская Postimees и вовсе уверена, что Минск — это испытательный полигон для Кремля, который если и не вмешается военными методами, то протестирует там новые политтехнологии для захвата власти. То есть, если Лукашенко и не удержится, необязательно Москва использует войска, а попробует сделать президентом того, кто ей наиболее выгоден.

Венгерское издание HVG пишет, что за развитием ситуации внимательно следят автократы — главы Турции, Азербайджана и других стран: «Деспотов испугало то, что Москва пока отделывается только словами про военный контингент и не спешит на помощь союзнику».

То, что отношения между Россией и ЕС в том числе и на фоне конфликта в Белоруссии, не потеплеют, уверена австрийская Die Presse: Москва «постоянно делает вещи, которые многие в ЕС не могут себе представить. (...) Так доверие не строится. И поэтому (...) если они (отношения, — прим. В.Н.) не ухудшатся еще больше, это уже будет успехом». Перевод по сайту Inopressa.ru.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует свой военный контингент для вмешательства во внутренние дела в Белоруссии.