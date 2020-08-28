Российские разработчики вакцины от коронавируса, как утверждает представитель МИДа, попали под санкции США

На этом фоне социологи Левада-центра выяснили, что большинство россиян не желают прививаться отечественным препаратом.

Включение в санкционный список США нескольких российских научно-исследовательских институтов представитель МИДа назвала вопиющим. Мария Захарова отметила, что под ограничения попали учёные, которые последние месяцы работали над российской вакциной от коронавируса. В их числе два НИИ министерства обороны, включая центральный. Он вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса. По словам Марии Захаровой непонятно как власти США объяснят своим гражданам попытку наказать людей, которые успешно создавали в России лекарство от болезни, уже убившей более 180-ти тысяч американцев. Представитель МИДа также связала санкции с намерением властей США продвигать собственные фармакологические компании. Тем временем как выяснили социологи Левада-центра 54 процента наших граждан отрицательно относятся к российской вакцине Спутник V и не хотят ей прививаться, пишет интернет-издание Открытые медиа. Вколоть вакцину согласились только 38 процентов участников исследования. Пятая часть сказала, что не доверяет созданной за короткие сроки российской вакцине, примерно столько же сомневаются в её эффективности. Молодёжь и люди с высшим образованием, как показал опрос, больше всего не доверяют созданному центром Гамалеи и Минобороны препарату от ковида, тогда как гордость за вакцину испытывают в основном люди пожилые.

О том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, в этом месяце объявил президент Владимир Путин. По его словам одна из его дочерей уже испытала препарат на себе. Накануне глава страны сообщил, что в следующем месяце появится еще одна вакцина, над ней работают в государственном научном центре «Вектор».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции. По его словам, детская вакцинация начнется только после дополнительных исследований.

Мурашко отметил, что, в первую очередь, прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста. Между тем, опрос Левада-центра показал, что более половины россиян не готовы сделать себе отечественную прививку от коронавируса.