Японский премьер Синдзо Абэ объявил, что уходит в отставку, чтобы не принимать неверных решений из-за пошатнувшегося здоровья. Политик, который находится у власти почти 8 лет, также отметил, что его волнует вопрос неподписанного мирного договора с Россией.

Синдзо Абэ отметил, что не будет оказывать давления на партию при выборе преемника. Его решение уйти в отставку стало удивлением для всех, включая и его однопартийцев. Это рассказал «Эху Москвы» глава отделения ТАСС в Японии Василий Головнин.

В Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ продолжит его политику в отношении России, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, в нашей стране другого сценария передачи власти от многолетнего лидера его преемнику иначе как по состоянию здоровья трудно представить. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Преемником Синдзо Абэ станет новый лидер его партии, выборы которого, как ожидается, пройдут в сентябре.