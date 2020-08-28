В здании Новой Третьяковки на Крымском валу завершены противоаварийные работы на ливневой канализации, — сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В среду во время сильного дождя произошла протечка крыши, в выставочные залы попала вода. Закрыта постоянная экспозиция, а также выставки «Шедевры из Казани» и «Не навсегда». Они откроются во вторник 1 сентября.